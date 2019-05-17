Antalya’da FETÖ’nün hücre evine baskın: 4 gözaltı

Antalya’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 hücre evinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari şahısların yakalanması, hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit ve deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) dün sabah saat 06.00’da yapılan operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri bulunan 4 zanlı, 4 ayrı hücre evinde yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, bin 823 dolar, 5 bin 220 TL, 9 cep telefonu, 8 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 4 harici hard disk, 8 sim kart, 3 tablet, 1 taşınabilir modem ve 1 polis tanıtma kartı ile 1 doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturması devam ediyor.

