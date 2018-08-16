Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ilçe sorumlularının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Evlerdeki aramada, dijital materyal, sahte kimlikler ve bir miktar para ele geçirildi.
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