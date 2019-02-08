Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün üst kademelerinde faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, bir sahte kimlik, 16 bin 450 lira, 710 avro, 500 dolar, 7 cep telefonu, 2 taşınabilir modem ve 2 CD ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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