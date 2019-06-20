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Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 4 zanlı, örgütün hücre evlerinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada, 670 dolar, dijital materyaller ve FETÖ'ye ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hücre evleri operasyon PDY

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