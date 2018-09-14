Antalya'da FETÖ/PDY davası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1'i holding sahibi 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Recai ve Hamza K. ile tutuksuz sanık İsmail K. ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Hamza K, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediği söyledi.
Vatana hiçbir zaman ihanet etmediğini ifade eden sanık Hamza K, hiç kimseden talimat almadığını, ekonomik kriz döneminde bazı firmalarla çek alışverişi yaptıklarını belirtti.
Mahkeme başkanının, holdingin FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan mobilya şirketi Öpçin Mobilya'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne "Himmet" yazılmasıyla ilgili sorusu üzerine Hamza K, "Öpçin'e öğrenci yurdu yapımı için malzeme verdik. Karşılığında da çekler aldık. Hala bu çeklerin bir kısmını tahsil edemedik. Muhasebeci kesilen faturaya hizmet yerine "himmet" yazmış. Ancak ticari defterlerde paraların yurt yapımı için verildiği açık olarak belirtilmiştir. Muhasebecinin yaptığı kelime hatasından dolayı şimdi FETÖ'den suçlanıyoruz." diye konuştu.
Gayriresmi tek bir çöplerinin bile olmadığını aktaran Hamza K, 50 yıllık firmalarına bir günde el konulduğunu kaydetti.
Sanıklardan Recai K. ise şirket olarak ciddi anlamda zan altında kaldıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Recai K. ile Hamza K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması karar vererek duruşmayı erteledi.
Antalya'da 8 Mart'ta bir şirkete FETÖ/PDY'den kayyum atanmış, şirketin 3 ortağı gözaltına alınmıştı. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürülmüştü.
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum