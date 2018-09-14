Antalya'da FETÖ/PDY davası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 1'i holding sahibi 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Recai ve Hamza K. ile tutuksuz sanık İsmail K. ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Hamza K, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediği söyledi.

Vatana hiçbir zaman ihanet etmediğini ifade eden sanık Hamza K, hiç kimseden talimat almadığını, ekonomik kriz döneminde bazı firmalarla çek alışverişi yaptıklarını belirtti.

Mahkeme başkanının, holdingin FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan mobilya şirketi Öpçin Mobilya'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne "Himmet" yazılmasıyla ilgili sorusu üzerine Hamza K, "Öpçin'e öğrenci yurdu yapımı için malzeme verdik. Karşılığında da çekler aldık. Hala bu çeklerin bir kısmını tahsil edemedik. Muhasebeci kesilen faturaya hizmet yerine "himmet" yazmış. Ancak ticari defterlerde paraların yurt yapımı için verildiği açık olarak belirtilmiştir. Muhasebecinin yaptığı kelime hatasından dolayı şimdi FETÖ'den suçlanıyoruz." diye konuştu.