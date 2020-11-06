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Antalya’da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında firari iki kişi yakalandı.Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile Isparta Yerel İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında firari iki kişi yakalandı.
Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile Isparta Yerel İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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