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  4. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 kişi hakkında işlem yapıldı

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 kişi hakkında işlem yapıldı

22.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 16 kişi hakkında işlem yapıldı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirlikleri tarafından son bir haftada haklarında yakalama emri ile aranan 1 firarinin de bulunduğu toplam 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya’da ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 16 kişi hakkında işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirlikleri tarafından son bir haftada haklarında yakalama emri ile aranan 1 firarinin de bulunduğu toplam 16 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 10 kişi alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 kişiden 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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