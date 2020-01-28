HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik baskınlarda 12 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Zanlılardan birisi Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer 4 şüpheli soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

Kırmızı bültenle aranan rapçi Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan rapçi İstanbul'da gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.