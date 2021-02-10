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  4. Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı

Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı

10.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik terörle mücadele ekiplerince 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda biri Cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik terörle mücadele ekiplerince 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda biri Cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 1-7 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde aralarında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu kapsamında yakalama emri ile aranan 1 firari şahıs ve “Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit” suçu kapsamında 1 şüpheli şahsın da bulunduğu toplam 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 3 zanlı, alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hakkında işlem yapılan 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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