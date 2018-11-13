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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı operasyon PDY

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