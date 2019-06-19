HABER

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Antalya yapılan operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya yapılan operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital dokümanlar, para ile birlikte sahte ve başkasına ait kimlik bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanması, hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda, 670 dolar, 6 adet cep telefonu, 5 adet taşınabilir bellek, 7 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir modem, 1 adet sahte kimlik, 1 adet başkasına ait kimlik ile 2 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralıLastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altındaMevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.