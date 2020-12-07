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  4. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

07.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.Terörle mücadele polisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.
Terörle mücadele polisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. ve hakkında yakalama kararı bulunan F.K. düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

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