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  4. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

04.12.2020 18:46 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şahıs yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için terörle mücadele ekipleri tarafından 23-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için terörle mücadele ekipleri tarafından 23-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında toplamda 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 3 şahıs ifadelerinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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