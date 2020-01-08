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  4. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Antalya’da aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahsın da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 31 Aralık tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Antalya’da aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahsın da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 31 Aralık tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 9 zanlı gözaltına alındı. Aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahısın da bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3 zanlı soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi.

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