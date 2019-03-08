Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı, 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tüm mensupları ve illegal faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, savcılığın farklı soruşturmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları yönünde iddialar bulunan 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya merkezde 4 adrese, Alanya ilçesinde 1 adrese, Aydın’da 1 adrese, Bursa’da 1 adrese ve Eskişehir’de 1 adrese olmak üzerek toplamda 9 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı, yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.