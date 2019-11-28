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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY gözaltı operasyon

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