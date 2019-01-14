Türkiye İnsan Yönetim Derneği (PERYÖN) Akdeniz Temsilciliği tarafından "Fikir Balıkları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen "Fikir Balıkları Çalıştayı"na, özel sektör, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 70 kişi katıldı.

PERYÖN Akdeniz Temsilcisi Bilgi Çiğdem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 48 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ama Akdeniz temsilciliğinin geçen sene kurulduğu kaydetti.

Bölgede iş dünyasının bugünü, yarını ve gelecekteki dinamiklerini birlikte geliştirmek, oluşturmak amacıyla iş hayatına yönelik hem çalışan hem de iş gücüne katılacak olan kişileri buluşturmak istediklerini belirten Üner, "PERYÖN'ün vizyonu ve misyonu iş hayatına şimdi ve gelecekte liderlik etmek. Biz de yeni kurulan bir temsilcilik olarak 2019 ve bundan sonra yapacağımız faaliyetlerimizi bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda kurum, kuruluş ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmak istiyoruz. Bu kapsamda bir çalıştay gerçekleştirdik." dedi.