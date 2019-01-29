Antalya'da fırtına (3)

KAMYONET, RÜZGARDA DEVRİLDİ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde, şiddetli rüzgar etkili oldu. Toptancı Hali'nde, saat 12.00 sıralarında, Durmuş Kartın'a ait, park halindeki 07 SCA 94 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu sırada boş olan kamyonet, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ'DE DOLU YAĞDI

Öte yandan Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde, dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular, mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle bölgeye yönlendirilen Korkuteli Belediyesi ekipleri, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye geçti.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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