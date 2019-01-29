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Antalya'da fırtına hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:09 | Son Güncelleme

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar karayoluna ulaşırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ev ve işyerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı dev dalgalara teslim oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar dalga kıranları döverken, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtına nedeniyle yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprüde su seviyesi artınca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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