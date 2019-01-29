Antalya'da fırtına hayatı felç etti

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar karayoluna ulaşırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ev ve işyerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı dev dalgalara teslim oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar dalga kıranları döverken, turistlerin ilgi odağı oldu. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtına nedeniyle yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprüde su seviyesi artınca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum