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Antalya'da fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi alabora oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi alabora oldu. Çayda dubalar üstünde duran bir restoran da 1,5 kilometre öteye taşındı.
Aksu ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmurun ardından fırtına başladı. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kundu çayı üzerinde bulunan balıkçı tekneleri zarar gördü. Çayın kıyısında bekleyen 6 tekne fırtına nedeniyle alabora olurken, iskeleler de büyük zarar gördü.
YÜZER RESTORAN 1,5 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
Çay üzerinde dubalar üzerinde bulunan bir restoran, dalgalarla yaklaşık 1,5 kilometre ileriye taşındı. Restoran denize 50 metre kala kıyıda durabildi. Tekne sahipleri gece boyunca kıyıda kalarak tekneleri için mücadele etti. Sabah saatlerinde dinen fırtına sonrası tekne sahipleri büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarılması için beklemeye başladı.
'CEHENNEMİ YAŞADIK'
Bahadır Malkoç (46) fırtına nedeniyle denizin içeriye girdiğini söyledi. İskelelerin dalgalara dayanamadığını dile getiren Malkoç, bu fırtınada 6 teknenin battığını aktardı. Buranın taşkın sahası olduğunu aktaran Malkoç, buna yönelik çalışma yapıldığını, ancak çayın denizle buluştuğu noktada dalgakıran olmadığını kaydetti. Malkoç, 10 senedir burada böyle bir şey görmedik. Dün akşam cehennemi yaşadık. Bir tane sağlam iskele kalmadı dedi.

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