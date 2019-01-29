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Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:40 | Son Güncelleme

VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI VAR Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)

VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI VAR
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı. Hortum nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda yaklaşık 1- 1,5 saatlik rötar yaşandığı bildirilirken, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:
"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. Onur Air'e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu ilçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."
Fırtınanın devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız; Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak Meteoroloji'den gelen uyarıları paylaşıyoruz, vatandaşımız mecbur kalmadıkça, özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar" dedi.
HORTUM ANINI YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ
Antalya Havalimanı'nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.
'VALLAHA GELİYOR'
Görüntülerde, yolcular "Bu tarafa gelmesin" dedikten saniyeler sonra, otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören bir kişinin "Vallaha geliyor" diye bağırdığı duyuluyor. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçalar araca çarparken, çıkan sesler de görüntülerde yer aldı. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" diye konuştuğu görüntülere yansıdı. Hortumun uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
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Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)

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