Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor-EK 2 (HORTUM GÖRÜNTÜLERİYLE)

ANTALYA'DA YAŞAM FELÇ OLDU

Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.

KUMLUCA'DA YİNE HORTUM

Fırtınayla birlikte Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum, seraların yanı sıra işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Hortum nedeniyle Kumluca'da Suriyeli anne ve baba ile 3 çocuğu yaralandı. Finike ilçesinde de hortum oluştu. Denizde oluşan hortum bir süre karada ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Antalya kent merkezinde de hortum oluştu. Konyaaltı ilçesi Balıkçı barınağı mevkisinde iki noktada hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

HAVALİMANINDA DA HORTUM

Muratpaşa ilçesi Lara sahilinde de hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karada ilerleyerek seralara zarar verdi. Kırcami bölgesindeki çok sayıda sera hortum nedeniyle hasar gördü. Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanı kadar ilerledikten sona etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.