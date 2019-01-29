HABER

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (haberine ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:42 | Son Güncelleme

VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanında incelemelerde bulunacak.

VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanında incelemelerde bulunacak. Vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, DHA'ya şunları söyledi:
"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu İlçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."
Fırtınanın devam ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız Antalya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından anlık olarak meteorolojiden gelean uyarıları paylaşıyoruz. Vatandaşımız mecbur kalmadıkça özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar."
HORTUM ANINU YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ
Antalya Havalimanı'nı vuran hortum aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun bir uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.
'VALLAHA GELİYOR'
Görüntülerde yolcuların "Bu tarafa gelmesin" dedikleri duyulduktan saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören "Vallaha geliyor" diye bağırdıkları yer aldı. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçaların otobüse çarpma sesleri duyuldu. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" dediği görüntülere yansıdı. Hortum uçağın yanından geçtiği sırada ise uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü
----------
-Hortumun çıkışı
-Havalimanındaki uçağı geçmesi
-Otobüste yaşanan panik

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

====================

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (4)
Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin yıl dönümü kutlandıAtatürk’ün Gaziantep’e gelişinin yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.