Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (haberine ek)

VALİ KARALOĞLU: HAVALİMANINDA 10 YARALI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanında incelemelerde bulunacak. Vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, DHA'ya şunları söyledi:

"Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu İlçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz."

Fırtınanın devam ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Vatandaşımızdan ricamız Antalya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından anlık olarak meteorolojiden gelean uyarıları paylaşıyoruz. Vatandaşımız mecbur kalmadıkça özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar."

HORTUM ANINU YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Antalya Havalimanı'nı vuran hortum aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun bir uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.

'VALLAHA GELİYOR'

Görüntülerde yolcuların "Bu tarafa gelmesin" dedikleri duyulduktan saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören "Vallaha geliyor" diye bağırdıkları yer aldı. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçaların otobüse çarpma sesleri duyuldu. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" dediği görüntülere yansıdı. Hortum uçağın yanından geçtiği sırada ise uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Hortumun çıkışı

-Havalimanındaki uçağı geçmesi

-Otobüste yaşanan panik

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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