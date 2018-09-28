Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bazı hamam ve saunalara operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları tespit edilen 7 kadın da kurtarıldı. Kadınlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, fuhuştan elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el koydu.

