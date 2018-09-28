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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 7 kadın kurtarıldı

Antalya'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bazı hamam ve saunalara operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları tespit edilen 7 kadın da kurtarıldı. Kadınlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, fuhuştan elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el koydu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü fuhuş operasyonu gözaltı

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