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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında "fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek" suçundan adli işlem yapılan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 20'si yabancı uyruklu 67 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı, gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen bir hamam-sauna ve masaj salonunun 90 gün, bir pansiyonun 30 gün ve 46 evin bin 770 gün kapatılmasına karar verdi.

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