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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 3 kişi çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Alanya fuhuş polis tutuklama

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