HABER
  4. Antalya’da fuhuş operasyonu

Antalya’da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler E.A’nın ve A.S’nın Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike’de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Antalya’da fuhuş operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler E.A’nın ve A.S’nın Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike’de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Antalya’da fuhuş operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
İstanbul'da simit fiyatları arttıİstanbul'da simit fiyatları arttı
Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktıEşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.