HABER

Antalya'da fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, polis ve jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişi tutuklandı.

Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, polis ve jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişi tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro ekipleri ve jandarma tarafından Finike ilçesi ve kent merkezinde 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen 13 adrese düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ö.D., Ö.Ç., E.Ö., M.Ö., S.H.A. ve C.G. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. MANAVGAT'TA 3 TUTUKLAMA Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde ise jandarma ekipleri Azerbaycanlı Zulfiya Sevkozieva ile Gulnara Mamazhanova'nın apart otel sahibi Yusuf A. ile birlikte Kırgızistan ve Özbekistan'dan getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığını belirledi. Otele baskın yapan ekipler, Yusuf A., Zulfiya Sevkozieva ve Gulnara Mamazhanova'yı gözaltına aldı. Side Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve insan ticareti' suçlarından tutuklandı. Her iki baskında 7'si yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
İdlib’de evlerin altı sığınağa dönüştürüldüİdlib’de evlerin altı sığınağa dönüştürüldü
Kadın arkadaşını kent meydanında dövüp, yerde sürüklediKadın arkadaşını kent meydanında dövüp, yerde sürükledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.