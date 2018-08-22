Antalya'da gasp iddiası

Antalya'da Rus turisti gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Rus turist Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak için asansöre bindi.
Bu sırada asansörün kapısını açan şüpheli Hüseyin G. (25), Gürlersan'ın yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Hüseyin G'yi yakınlarda bulunan bir pastanede gözaltına aldı.
Şüphelinin gasbettiği çanta ise pastaneden aldığı poşetin içinde bulundu.
Hüseyin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi
Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!