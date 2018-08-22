HABER

Antalya'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Antalya'da gasp iddiası

Antalya'da Rus turisti gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Rus turist Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak için asansöre bindi.

Bu sırada asansörün kapısını açan şüpheli Hüseyin G. (25), Gürlersan'ın yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Hüseyin G'yi yakınlarda bulunan bir pastanede gözaltına aldı.

Şüphelinin gasbettiği çanta ise pastaneden aldığı poşetin içinde bulundu.

Hüseyin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağızSuriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız
Antalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilirAntalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya biber gazı gasp Rus turist

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.