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Antalya'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ortaokul öğrencisinin telefonunu gasbettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ortaokul öğrencisinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Ortaokul öğrencisi İ.K, polise, okul çıkışı Ayanoğlu Mahallesi'nde önünü kesen 2 kişi tarafından saçlarından tutularak yere düşürüldüğünü ve cep telefonunun gasbedildiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri A.D. (37) ile F.İ'yi (27) gözaltına aldı.

İ.K'nin telefonu, şüpheliler tarafından atıldığı çalılık alanda bulundu.

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Antalya gasp şüpheli

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