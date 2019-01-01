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Antalya'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Market zincirinin şubesine giren kar maskeli şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı

Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi Kıldıran Apartmanı'nın zemin katındaki bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli şüpheli, kasiyer Gülsüm Çetin'e (29) silah çekip, kasadaki paraları istedi. Saldırgan, kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

Çetin'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, ara sokaklarda gözden kaybolduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen gasp bürosu ekipleri, şüphelinin soygundan 5 dakika önce marketin önünde keşif yaptığını belirledi.

Polisin ifadesine başvurduğu kasiyer Gülsüm Çetin'in, şüphelinin düzgün şiveli bir erkek olduğunu, cebinden siyah renkte bir tabanca çıkarıp "Oyalanma, kasayı boşalt" diyerek kasayı açtırdığını, yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığını, ara sokakta gözden kaybolduğunu söyledi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Antalya gasp

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