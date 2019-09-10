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Antalya'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Döşemealtı ilçesinde 4 aracı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'da, tehditle 4 aracı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde tehditle 4 aracın gasbedildiği, bir telefon dükkanının zorla kapattırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerinde, 3 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 7 tabanca şarjörü, bilye atar tabanca, 3 telsiz, ruhsatsız tüfek, sustalı bıçak ve cep telefonu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Döşemealtı gasp gözaltı tehdit

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