Antalya'da gasp iddiası

Antalya'da, tehditle 4 aracı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde tehditle 4 aracın gasbedildiği, bir telefon dükkanının zorla kapattırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerinde, 3 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 7 tabanca şarjörü, bilye atar tabanca, 3 telsiz, ruhsatsız tüfek, sustalı bıçak ve cep telefonu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
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