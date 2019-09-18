HABER

Antalya'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Antalya'da gasp iddiası

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtan kişi, bir iş yerinin kasasındaki bin 500 lirayı gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, kendisini "polis memuru" olarak tanıtarak "Makaron ve tütün satmak yasak. Para cezası yiyeceksiniz. Devlet kazandığınız paralara el koyacak." diyerek iş yeri sahibinden kasayı açmasını istedi.

Zorla açtırdığı kasadaki 400 lirayı aldıktan sonra ayrıldığı iş yerine aynı gün içerisinde tekrar gelen şüpheli bin 100 lira daha aldı.

Aynı kişinin bir gün sonra tekrar gelmesi üzerine iş yeri sahibi polis merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinden kaçan şüpheli V.P'yi gözaltına aldı.

Üst aramasında kuru sıkı tabanca ile 29 mermi ele geçirilen V.P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "gasp" iddiasıyla tutuklandı.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon!Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon!
İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiasıİşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü gasp polis

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon!

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.