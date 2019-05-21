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Antalya'da gazeteciye saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da gazeteci Ergin Çevik, kimliği henüz bilinmeyen 3 kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

Antalya'da gazeteciye saldırı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da gazeteci Ergin Çevik, kimliği henüz bilinmeyen 3 kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.
'Güney Haberci' internet haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Pınarlı Kavşağı'nda bir restoranın önünde 3 kişi tarafından yolu kesilerek durduruldu. "Gazeteci Ergin sen misin?" sorusuna "Evet" yanıtını alan saldırganlar, Çevik'i yumrukladı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar dakikalarca Çevik'i yumrukladıkdan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Çevik, hastanede ayakta tedavi edildi.
Darp raporu alan Çevik, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Ergin Çevik, saldırganların önce Aksu'daki ofisine geldiğini, sekretere kendisini sorduklarını söyledi. Şüphelilerin sekretere, kendisini kast ederek, "Ona Kundu'dan selamımızı söyleyin. O anlar" diyerek ayrıldığını anlatan Çevik, "Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin kimler olduğu mevcut. Bu kayıtları da polise vererek şikayetçi oldum" dedi.
Diğer yandan Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi ise saldırıyı kınadı.

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Antalya'da gazeteciye saldırı

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