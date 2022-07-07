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Antalya'da "Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Robot Sergisi" düzenlendi

07.07.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Robot Sergisi" düzenlendi

Antalya'da "Robot Yapan Kemankeşler Projesi" kapsamında "Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Robot Sergisi" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının desteği, Ata Sporları Federasyonu Başkanlığı ile Antalya Okçular Tekkesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda yapıldı.

Projede, 9-12 yaşlarındaki 30 katılımcı 3 ay süreyle hem ok atmayı hem de robotik kodlama dersi alarak robot montajlamayı öğrendi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, projeye gösterilen ilgiyi memnuniyetiyle karşılaştıklarını söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ata sporlarını tekrar ihya hareketine girdiğinde, muhteşem bir ilgi ve destek olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Bunun yanında küçük bir kısım ise 'Millet uzaya gidiyor, siz hala ok atıyorsunuz, at biniyorsunuz.' diyerek kendi özlerini inkar edecek tepkiler verdiler. Biz bu projeyle ironik bir cevap vermek istedik. Elhamdülillah özünü benimsemiş ve teknolojiyi hayatına indirgemiş muhteşem bir gençlik var karşımızda. Bizim kemankeşlerimiz daha ilk açıldığımız yıllarda robotik kodlama dersleri alarak ilk robotlarını yapmışlardı. İçişleri Bakanlığımızın desteği ile bunu daha programlı ve düzenli bir proje haline getirdik. Böyle bir proje bizim bildiğimiz kadarıyla ilk defa gerçekleştirilmiş oldu."

Uçar, projeyi destekleyen İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Antalya Valiliğine, Kepez Belediyesine ve diğer kurumlar ile organizasyonda emeği geçen tüm eğitmenlere, gönüllülere ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

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