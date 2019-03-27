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Antalya’da genç adamı uçurumun kenarından alan kadın komisere plaket

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdürü Murat Nuri Ulucan, aralıklarla falezlerde intihar girişiminde bulunan iki kişiyi kararlarından vazgeçiren kadın komiser Ceren Güvel’e başarı belgesi ve plaket verdi.18 Mart tarihinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin ucunda bir şahsın durduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Murat Nuri Ulucan, aralıklarla falezlerde intihar girişiminde bulunan iki kişiyi kararlarından vazgeçiren kadın komiser Ceren Güvel’e başarı belgesi ve plaket verdi.

18 Mart tarihinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin ucunda bir şahsın durduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs için tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilen deniz polisi de, hazır bulundu. Sivil ekip, isminin Ferhat olduğu öğrenilen genci uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çevredeki iş yeri çalışanları da gence seslenerek intihardan vazgeçirmeye uğraştı. Kayalıkların ucunda hareket etmeye başlayan genç adam, çevredeki herkesin yüreklerini ağza getirdi. Bu sırada devreye kadın komiser girdi. Muratpaşa Ekipler Amirliğinde grup amiri olarak görev yapan komiser Ceren Güvel, gencin yanına oturdu ve bir süre sohbet edip derdini dinledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından genç adam ikna edilerek bulunduğu yerden alındı.

Ceren Güvel’in çabası karşılıksız kalmadı. Güvel için İl Emniyet Müdürlüğü makamında tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Güvel’e başarı belgesi ve plaket takdim etti. Ödül töreninde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi de hazır bulundu.

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