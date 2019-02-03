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Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Eş zamanlı operasyon neticesinde 18 yaşından küçük 3 kişi ile 18 yaşından büyük şüpheli 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir"

Antalya'da, tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürerek darbettikleri iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "Antalya'da ormanda genç kıza işkence", "Antalya'da ormanda genç kıza işkenceye soruşturma" diye haberler yer aldığı belirtildi.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında meydana gelen olayla ilgili eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik ayrıntılı soruşturma işlemleri yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı operasyon
neticesinde 18 yaşından küçük 3 kişi ile 18 yaşından büyük şüpheli 3 kişi
olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir."

Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve gelişmelerden
kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

Antalya'da S.D'nin (18) ormanlık alanda 4'ü kız 6 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin cep telefonuyla kaydedilmiş görüntüler basında yer almıştı.

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Antalya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı darp gözaltı

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