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Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:41 | Son Güncelleme

Antalya'da tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darbettikleri iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya'da tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darbettikleri iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D.'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K ve 21 yaşındaki C.Y, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "tehdit", "hürriyeti yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu." dedi. S.D.'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K ise, "Para istemedim, gasbetmeye çalışmadım, tehdit ettim." dedi. C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

Mahkeme A.S.K ve Y.K'yı "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek.

Yaşları 18'den küçük olan diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifade işlemleri devam ediyor.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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