Antalya’da gençlerin trafikte patenli yolculuğu

Antalya’da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, trafikte hızla seyreden bir otomobilin arkasından tutunarak paten ile yolculukları büyük tehlike oluşturdu.

Antalya genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gençler için zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran çocuklara zaman zaman sürücüler de tepki gösteriyor. Antalya’da son yaşanan olay ise cep telefonları kamerası tarafından kayda alındı. Bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde Muratpaşa ilçesi Vatanda Bulvarı üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobilin arkasına tutunarak paten ile seyreden gençlerin kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Cep telefonu görüntülerine yansıyan gençler, hareket halinde bulunan otomobilin ardında tutunarak dakikalarca seyretti. Gençler, bir süre daha seyrettikten sonra otomobilin yön değiştirmesi ile tehlikeli hareketlerine son verdi. Otomobil sürücüsünün ise durumdan haberi olup olmadığı bilinmiyor.



