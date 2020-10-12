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Antalya’da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 21:16 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 140 bin liraya yakın para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince 7 ikamet, bir otel odası, bir pansiyon ve bir kargo şirketi de dahil olmak üzere 10 adres ve 4 araca eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kilo 779,51 gram esrar, 239,78 gram metamfetamin, 100 adet 6 bin 350 kullanımlık olduğu değerlendirilen kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 bin 472 adet sentetik ecza, 7,72 gram eroin, 16 gram sentetik kannabinoid bonzai, 4,4 gram kokain, 4 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve fişekler ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 505 TL, 460 dolar ve 25 euro ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan S.B., G.K., A.M., B.P., S.O., Y.Ç., K.K., K.D., P.A., K.K.Ş., H.B., E.B., A.E., A.C.E., D.Ö., S.Ö., E.D. ve M.D. isimli şahıslara işlem yapıldı.

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