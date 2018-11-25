HABER

Antalya’da gökyüzünde renk cümbüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da gün batımında ortaya çıkan görüntü görenleri hayran bıraktı.

Antalya’da gökyüzünde renk cümbüşü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da gün batımında ortaya çıkan görüntü görenleri hayran bıraktı.
Antalya'da son günlerde gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar akşam saatlerinde güzel bir görüntü oluşturdu. Beydağları'nın arkasında batan güneş, şehrin üzerindeki bulutları kırmızıya bürüdü. Gökyüzünde oluşan seyrine doyumsuz görüntüyü dakikalarca izleyenler, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Bulutların arasından süzülen ışık huzmesi ise görüntüye ayrı bir güzellik kattı.

FOTOĞRAFLI

Antalya’da gökyüzünde renk cümbüşüAntalya’da gökyüzünde renk cümbüşü

PARTNERSeks kasetiyle şantaj davasıSeks kasetiyle şantaj davası
Nazilli'de 'kadına şiddete karşı imza kampanyası' etkinliğiNazilli'de 'kadına şiddete karşı imza kampanyası' etkinliği
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.