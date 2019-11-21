HABER

Antalya’da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde gömü altını verme vaadiyle 2 kişiyi 300 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.Döşemealtı ilçesinde yaşayan H.D.K.

Antalya’da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde gömü altını verme vaadiyle 2 kişiyi 300 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.
Döşemealtı ilçesinde yaşayan H.D.K. ve İ.R., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, gömü altını satma vaadiyle 300 bin lira dolandırıldıkları başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarına başladı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyip, ifadelere başvuran ekipler, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi. Konyaaltı ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, 149 sahte Reşat altını, cep telefonu, sim kartlar ve 20 bin lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdüBeyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü
Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaretVan'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncular olay çıkardı

Atatürk’ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında o günü unutamıyor!

Şimdi 89 yaşında! O günü hayatı boyunca hiç unutmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

ABD'li turist ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.