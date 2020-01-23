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Antalya'da grevdeki işçiler ısınmak için ateş yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi önünde grev yapan işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin yönetim tarafından engellenmek istendiği iddia edildi.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi önünde grev yapan işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin yönetim tarafından engellenmek istendiği iddia edildi. İşçiler, ısınmak için ateş yakmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, kovada ateş yakmayı sürdürdü.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grevini sürdürüyor. 182 gündür grevde olan işçilerin, soğuk havalarda ısınmak için kovada ateş yakmalarına, belediye yönetiminin izin vermediği ileri sürüldü. Grev sözcüsü Yener Gürer, hava soğuk olduğu geçen hafta hiçbir yere zarar vermeden ateş yaktıkları sırada, belediye güvenlik görevlilerinin söndürmelerine yönelik uyarıda bulunduğunu kaydetti. Gürer, "Benzin ve lastik yakmamız söz konusu değil. Bu ateş aynı zamanda grev ateşidir. Ateş yakmamızı yasaklıyor ama nasıl ısınacağımız konusunda bir çözüm üretmiyorlar. Isınmadığımız zaman hastalanıyoruz. Belediye yönetimi grev pankartından rahatsız olmuyor ama ateşten rahatsız olmalarına anlam veremiyoruz. Biz yakmaya devam edeceğiz. Diğer belediye önlerindeki işçilere örnek teşkil etsin" dedi.
'8 BİN İŞÇİ ADINA GREVDEYİZ'
HAK-İŞ Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil ise grevi 8 bin işçi adına sürdürdüklerini söyledi. 26 Temmuz 2019'dan bu yana grevde olduklarını aktaran Kandil, belediye yönetiminden ücretlerin artırılması konusunda beklentileri olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde en düşük ücretin 2 bin 500 lira olduğuna yönelik açıklamasını eleştiren Kandil, son yasayla bütün kamu kurumlarında çalışan işçilerin 2 bin 500 liranın üstünde maaş aldığını kaydetti. Kandil, "Kılıçdaroğlu, rakamını güncellemeli. Antalya'da 2 bin 500 liraya yaşamak beceri işi. Kılıçdaroğlu yeni teklif vermeli" diye konuştu.

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