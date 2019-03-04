Antalya’da gümrük kaçağı 27 bin güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 27 bin 520 adet güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı eşya getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit ettikleri Güllerpınarı Mahallesi’nde Karabüllü Sokak’ta bulunan depoya baskın düzenledi. Bugün öğle saatlerinde baskında depoda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 27 bin 520 adet güneş gözlüğü ele geçirilirken, Mehmet B. B. ve Mustafa B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Aynı kişiye ait 2 ayrı depoya daha operasyon düzenlenmişti

Öte yandan, geçen cuma günü aynı kişiye ait 2 ayrı depoda da gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ve çok sayıda farklı markalarda elektronik eşya ele geçirilmişti.

