Antalya'da gümrük kaçağı ürün operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda, 50 bin 100 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak cinsel içerikli ürünlerin internet sitesi ve kargo yoluyla satılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, depo ve ofis olarak kullanılan yerlerde yapılan aramada, kaçak 50 bin 100 adet cinsel içerikli ilaç ve çeşitli ürünler ile 6 bilgisayar, dijital materyal ele geçirildi.

Kaçak cinsel içerikli ürünleri piyasaya sürmeye çalışan H.B.T, İ.Ç, V.A. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.Ç, V.A. ve R.K. savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

