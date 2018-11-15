Antalya'da gümüş takı hırsızlığı

Antalya'da iş yerinden 5 kilogram gümüş takı ile 160 kol saati çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 kilogram gümüş takı ve 160 kol saati çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen polis ekipleri, U.A. ile E.V'yi gözaltına aldı.
U.A'nın ifadesinde, sevdiği kızla evlenebilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.
Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen gümüş takılar ve kol saatleri, iş yeri sahibine teslim edildi.
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