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Antalya'da güneşi gören turistler denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.

Antalya'da güneşi gören turistler denize girdi

Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Antalya'da, güneşi gören turistler denize girdi.
Türkiye'de pek çok yerde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da ise bahar havası yaşanıyor. Termometrelerin hava sıcaklığını 15, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece gösterdiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parkları ve deniz kenarını doldurdu. Bazıları kıyıdan balık tutarken, soğuk ülkelerden gelen turistler ise kış güneşini görünce denize girdi. Özellikle Rus tatilciler, uzun süre denizden çıkmadı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da güneşli hava, yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.

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Antalya'da güneşi gören turistler denize girdiAntalya'da güneşi gören turistler denize girdiAntalya'da güneşi gören turistler denize girdiAntalya'da güneşi gören turistler denize girdi

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