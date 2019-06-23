HABER

Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Kente dün gelen 86 bin 308 yolcuyla, haziranda günlük ziyaretçi rekoru kırıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün, Antalya'ya haziranda gelen günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da Antalya'ya gelen yolcu sayısının 86 bin 308 olduğunu belirtti.

Karaloğlu, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.

Haziranda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artışla 1 milyon 643 bin 844 kişinin Antalya'yı ziyaret ettiğini bildiren Karaloğlu, dün itibarıyla, bu sene kente gelen turist sayısının da yüzde 17 artışla 4 milyon 943 bin 637'ye ulaştığını kaydetti.

- "Gayret ediyor ve çalışıyoruz"

Vali Karaloğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından Belek Turizm Bölgesi'nde kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ise Antalya'nın Türkiye'nin çok önemli bir markası ve destinasyonu olduğuna işaret etti.

Antalya'yı "Türkiye'nin vitrini, dışa açılan penceresi" olarak nitelendiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz. 2016'da Antalya'ya vali olarak geldim. 2016'da Antalya yangın yeriydi. Bugün Allah'a hamdolsun 16 milyon rakamlarını konuşuyorsak, bu kendiliğinden olmuyor. Bir sürü emek, bir sürü insanın gayreti var. Başta hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emeği ve gayreti var. Bütün gayretler birleşince de başarı geliyor."

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldıKadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu turist

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İstanbul trafiğinde son durum! Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.