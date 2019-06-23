Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında rekor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün, Antalya'ya haziranda gelen günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da Antalya'ya gelen yolcu sayısının 86 bin 308 olduğunu belirtti.

Karaloğlu, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.

Haziranda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artışla 1 milyon 643 bin 844 kişinin Antalya'yı ziyaret ettiğini bildiren Karaloğlu, dün itibarıyla, bu sene kente gelen turist sayısının da yüzde 17 artışla 4 milyon 943 bin 637'ye ulaştığını kaydetti.

- "Gayret ediyor ve çalışıyoruz"

Vali Karaloğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından Belek Turizm Bölgesi'nde kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ise Antalya'nın Türkiye'nin çok önemli bir markası ve destinasyonu olduğuna işaret etti.

Antalya'yı "Türkiye'nin vitrini, dışa açılan penceresi" olarak nitelendiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz. 2016'da Antalya'ya vali olarak geldim. 2016'da Antalya yangın yeriydi. Bugün Allah'a hamdolsun 16 milyon rakamlarını konuşuyorsak, bu kendiliğinden olmuyor. Bir sürü emek, bir sürü insanın gayreti var. Başta hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emeği ve gayreti var. Bütün gayretler birleşince de başarı geliyor."

