Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis yaralı

Antalya’da gürültü yaptıkları için uyarılan kardeşlerden biri bir polisi kalçasından bıçaklarken, bir polisi de ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Komşuları gürültülerinden rahatsız oldukları Secat U. ve Necat U. adlı kardeşleri polise şikayet etti. Eve gelen polisler, iki kardeşi uyardı. Tepki gösteren Secat U, evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan U’yu kalçasından yaraladı. Yaşanan arbedede diğer polis memuru da ayağından yaralandı. Saldırgan ara sokaklara kaçarken, olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kardeşinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



