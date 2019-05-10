Antalya'da güvenlik müdürünün öldürülmesi davasında karar

Antalya'da eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle ateş edildikten sonra başına sopayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi.
Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ile Halil Sarıkaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi söz verilen sanıklar, pişman olduklarını, mahkemenin adaletine sığındıklarını ifade etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları 25'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Duruşmanın sonunda öldürülen Hakan Çopuroğlu'un eşi Şeyda Çopuroğlu ise adaletin yerini bulduğunu belirterek gözyaşı döktü.
Kemer ilçesindeki eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), 8 Eylül'de Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan kişilerce öldürülmüş, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.
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